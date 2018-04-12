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В бассейне на улице Степанова в Туле нарушены нормы пожарной безопасности

В бассейне на улице Степанова в Туле нарушены нормы пожарной безопасности

Эвакуационные выходы захламлены, двери сломаны, а в подвалах складируются горючие материалы.

Сотрудниками городской прокуратуры вместе со специалистами МЧС проведена проверка соблюдения требований пожарной безопасности в здании бассейна по адресу: ул. Степанова, д. 44. Выявлены существенные нарушения.

В бассейне не проведена перекатка всех пожарных рукавов, пути эвакуации в общих коридорах загромождены посторонними предметами. Кроме того, помещения необходимо дооборудовать автоматической пожарной сигнализацией, в одном из подвалов складируются горючие материалы, а на дверях запасных выходов отсутствуют доводчики и сломаны запорные устройства.

Выявленные нарушения могут спровоцировать угрозу жизни и здоровью граждан, в том числе несовершеннолетних. Директору бассейна внесено представление об устранении нарушений. Главный инженер здания будет привлечён к административной ответственности.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:12 +2
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Место
Тулаулица Степанова

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