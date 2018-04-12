В Туле пройдет VI Всероссийский фестиваль моды и красоты Fashion Style

20 и 21 апреля в Колонном зале Дома дворянского собрания молодые талантливые дизайнеры представят свои творения.

Основная задача фестиваля — предоставить возможность молодым дизайнерам продемонстрировать свои коллекции на профессиональной площадке и получить оценку экспертов индустрии моды. Fashion Style выступает в качестве стартап-площадки для начинающих модельеров, открывает новые имена широкой публике и способствует их продвижению.

Фестиваль будет длиться два дня, один из которых будет полностью посвящен детской и подростковой моде.

По итогам конкурсов будут выбраны лучшие коллекции. Победители получат возможность принять участие в финале международного конкурса «Русский силуэт», который пройдет в Москве осенью 2018 года, а также продемонстрировать свои коллекции на Международной Неделе моды в Москве.

С каждым годом фестиваль приобретает всё большую популярность: увеличивается количество участников, конкурсная программа становится более обширной.

Этой весной в рамках фестиваля на суд жюри и зрителей будут представлены работы 30 дизайнеров из 11 городов России: Тулы, Королева, Липецка, Москвы, Орла, Ельца, Ростова-на-Дону, Пятигорска, Рязани, Ярославля и Санкт-Петербурга, а также из Луганска и Республики Беларусь.

По традиции фестиваль Fashion Style пройдет в исторических интерьерах Дома дворянского собрания.

В состав жюри войдут президент благотворительного фонда «Русский силуэт» Татьяна Михалкова, президент Всероссийского фестиваля Fashion Style, региональный представитель международного конкурса молодых дизайнеров «Русский силуэт», главный редактор журнала Linda Алла Бурлина, художник-модельер, член международного художественного фонда, креативный директор торговой марки Elena Shipilova, лауреат премии национальной академии индустрии моды в номинации «Лучшая промышленная коллекция», постоянный участник Moscow Fashion Week Елена Шипилова, российский дизайнер, участник Недели моды в Москве, основательница и руководитель Дома моды KHAN, выпускник Лаборатории моды Вячеслава Зайцева Кристина Минниханова.

Генеральный партнер фестиваля Fashion Style — модельное агентство Linda



Расписание фестиваля: