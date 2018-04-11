Провал грунта в тульском дворе: специалисты заменят 8 метров поврежденной трубы

Фото Алексея Пирязева.

Ранее Myslo писал, что 10 апреля в Туле между домами №3 и 5 на улице Майской на детской площадке образовалась полутораметровая дыра из-за обрушения ливневого коллектора диаметром 1200 мм.

В пресс-службе администрации города рассказали, какие работы ведутся сегодня на месте происшествия.

– 10 апреля по состоянию на 22.00 был остановлен приток воды в коллектор. Сейчас специалисты ведут расчистку аварийного участка (откапывают поврежденную трубу). В дальнейшем будет произведена замена участка трубы (длиной 8 метров).