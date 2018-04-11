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Провал грунта в тульском дворе: специалисты заменят 8 метров поврежденной трубы
Фото Алексея Пирязева.

Провал грунта в тульском дворе: специалисты заменят 8 метров поврежденной трубы

ЧП случилось на детской площадке.

Ранее Myslo писал, что 10 апреля в Туле между домами №3 и 5 на улице Майской на детской площадке образовалась полутораметровая дыра из-за обрушения ливневого коллектора диаметром 1200 мм.

В пресс-службе администрации города рассказали, какие работы ведутся сегодня на месте происшествия. 

– 10 апреля по состоянию на 22.00 был остановлен приток воды в коллектор. Сейчас специалисты ведут расчистку аварийного участка (откапывают поврежденную трубу). В дальнейшем будет произведена замена участка трубы (длиной 8 метров).

Галерея
Провал грунта на ул. Майской в Туле, Фото: 1
Провал грунта на ул. Майской в Туле, Фото: 2
Провал грунта на ул. Майской в Туле, Фото: 3
Провал грунта на ул. Майской в Туле, Фото: 4
Провал грунта на ул. Майской в Туле, Фото: 5
Провал грунта на ул. Майской в Туле, Фото: 6
Провал грунта на ул. Майской в Туле, Фото: 7
Провал грунта на ул. Майской в Туле, Фото: 8
Провал грунта на ул. Майской в Туле, Фото: 9
Провал грунта на ул. Майской в Туле, Фото: 10
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:35 +1
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