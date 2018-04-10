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В Туле рядом с детской площадкой образовалась полутораметровая дыра
Фото и видео Дмитрия Дзюбина.

В Туле рядом с детской площадкой образовалась полутораметровая дыра

Власти прокомментировали причину провала грунта.

9 апреля жителей домов № 3 и 5 по улице Майской ждал неприятный сюрприз. Около 6 часов вечера во дворе рядом с детской площадкой образовался огромный провал диаметром примерно 6,5 метра, глубиной 1,5 метра.

К счастью, в этот момент никого на площадке не было.

О причинах ЧП Myslo рассказал глава Пролетарского округа Сергей Викторович Шестаков.

- В результате отттаивания грунта произошло смещение железобетонной трубы ливневой канализации диаметром 120 см. В результате образовалось отверстие между стыком одной трубы с другой, вода размыла грунт. Сегодня с 8 утра на месте работает экскаватор, представители «Тулагорводоканала», я там был. Выполняются работы по ликвидации аварии.

Вчера в 22.00 глава администрации города Евгений Авилов принял решение о проведении комиссии по чрезвычайным ситуациям, для выделения дополнительных финансовых средств, чтобы ускорить ремонт и решение этого вопроса.

Детское оборудование, которое там было установлено в 2007 году по депутатской программе, не пострадало.

Галерея
В Туле рядом с детской площадкой обвалилась земля, Фото: 1
В Туле рядом с детской площадкой обвалилась земля, Фото: 2
В Туле рядом с детской площадкой обвалилась земля, Фото: 3
В Туле рядом с детской площадкой обвалилась земля, Фото: 4
В Туле рядом с детской площадкой обвалилась земля, Фото: 5
В Туле рядом с детской площадкой обвалилась земля, Фото: 6
В Туле рядом с детской площадкой обвалилась земля, Фото: 7
В Туле рядом с детской площадкой обвалилась земля, Фото: 8
В Туле рядом с детской площадкой обвалилась земля, Фото: 9
В Туле рядом с детской площадкой обвалилась земля, Фото: 10
В Туле рядом с детской площадкой обвалилась земля, Фото: 11
В Туле рядом с детской площадкой обвалилась земля, Фото: 12
В Туле рядом с детской площадкой обвалилась земля, Фото: 13
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 09:55 +2
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