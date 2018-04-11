новости
новости
Регистрация
Крысы на ул. Кутузова в Туле: Управляющую компанию обязали уничтожить грызунов

Крысы на ул. Кутузова в Туле: Управляющую компанию обязали уничтожить грызунов

Уже сегодня УК должна будет провести уборку мусора, а завтра – провести внеплановые мероприятия по дератизации.

После нашей публикации о крысах, заполонивших подъезд жилого дома, в администрации Тулы заявили, что в ближайшее время мусор будет убран, а крысы уничтожены.

Как выяснилось, дом по адресу Кутузова, 3, корпус 1 обслуживается управляющей компанией «Арсенал». Администрация города оперативно провела проверку и выдала УК предписание с требованием устранить выявленные нарушения.

В частности, уже сегодня управляющая компания должна будет провести уборку мусорокамеры и прилегающей территории, а завтра – внеплановые мероприятия по дератизации.

Напомним, в среду, 11 апреля, на сайте Youtube пользователь «Ли вивен» опубликовал видео, на котором видно, как возле подъезда жилого дома бегает огромное количество крыс. Видеозапись сделана возле дома №3 корп. 1 по улице Кутузова. Грызуны спокойно бегают по площадке возле подъезда, вылезают из подвала и мусорки, и даже залезают на стены.

 

сегодня, в 16:05 +1
Другие статьи по темам
Место
ТулаТульская область
Прочее
крысыдератизацияуправляющая компания

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В 2018 году в Туле расселят 36 аварийных многоквартирных домов
В 2018 году в Туле расселят 36 аварийных многоквартирных домов
Провал грунта в тульском дворе: специалисты заменят 8 метров поврежденной трубы
Провал грунта в тульском дворе: специалисты заменят 8 метров поврежденной трубы
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.