Крысы на ул. Кутузова в Туле: Управляющую компанию обязали уничтожить грызунов

Уже сегодня УК должна будет провести уборку мусора, а завтра – провести внеплановые мероприятия по дератизации.

После нашей публикации о крысах, заполонивших подъезд жилого дома, в администрации Тулы заявили, что в ближайшее время мусор будет убран, а крысы уничтожены.

Как выяснилось, дом по адресу Кутузова, 3, корпус 1 обслуживается управляющей компанией «Арсенал». Администрация города оперативно провела проверку и выдала УК предписание с требованием устранить выявленные нарушения.

В частности, уже сегодня управляющая компания должна будет провести уборку мусорокамеры и прилегающей территории, а завтра – внеплановые мероприятия по дератизации.

Напомним, в среду, 11 апреля, на сайте Youtube пользователь «Ли вивен» опубликовал видео, на котором видно, как возле подъезда жилого дома бегает огромное количество крыс. Видеозапись сделана возле дома №3 корп. 1 по улице Кутузова. Грызуны спокойно бегают по площадке возле подъезда, вылезают из подвала и мусорки, и даже залезают на стены.