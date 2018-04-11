На улице Кутузова в Туле крысы заполонили подъезд жилого дома

Грызуны спокойно бегают по площадке возле подъезда, вылезают из подвала и мусорки, и даже спокойно лазят по стенам.

На Youtube пользователь «Ли вивен» опубликовал видео, на котором видно, как возле подъезда жилого дома бегает огромное количество крыс.

Видеозапись сделана возле дома №3 корп. 1 по улице Кутузова. Грызуны спокойно бегают по площадке возле подъезда, вылезают из подвала и мусорки, при этом их количество пугает.

Стоит отметить, что сам подъезд и дом выглядят, мягко говоря, запущенными.