Культурный минимум: не упусти возможность бесплатно посетить интересные места Тулы

15 апреля у туляков появится возможность бесплатно посетить интересные места Тулы: концертные площадки, музеи, открытые выставки и кинотеатр.

Предлагаем вашему вниманию полную программу акции Культурного Минимума Тулы, которая пройдёт 15 апреля по всем регионам России.

Приняв участие в акции, можно выиграть сэлфи дрон!

Программа

11:30—16:00 Выставка «Тайны ракушек» Тульский областной экзотариум, г. Тула, ул. Октябрьская, д. 26. Входной билет

11:30—16:00 Интерактивная программа «Животные в космосе» Тульский областной экзотариум, г. Тула, ул. Октябрьская, д. 26. Входной билет

11:00—16:00 Интерактивная программа квест-бук «Тайна деревянного дома» Конференц-зал ГУК ТО «Объединение центров развития искусства, народной культуры и туризма», г. Тула, ул. 9 мая, 1 г. Входной билет

11:00—16:00 квест «Цветочная бродилка» Музей П. Н. Крылова г. Тула, ул. Кутузова, д. 10. Бесплатно

11:00—16:00 Выставка «Тульский резной наличник Конференц-зал ГУК ТО «Объединение центров развития искусства, народной культуры и туризма», г. Тула, ул. 9 мая, 1 г. Бесплатно

11:00—16:00 Выставка живописи Елены Осиповой «Поэзия моей души» Музей усадьба А. Т. Болотова «Дворяниново», Тульская область, Заокский район, д. Дворяниново. Бесплатно

14:00 культурно-образовательная программа «Здравствуй, весна-красна!» Музей П. Н. Крылова г. Тула, ул. Кутузова, д. 10. Входной билет.

14:00 Концерт Балетной школы «АКАДЕМИЯ» Концертный зал филармонии, г. Тула, пр. Ленина, д. 51. Входной билет

14:00 «Приключения Буратино» Ретро кинотеатр «Майский», г. Тула, ул. 9 мая, 1а, Бесплатно

14:00 гостиная «Славный род Смидовичей» Дом-музей В. В. Вересаева Тула, ул. Гоголевская, 82. Бесплатно

13:00 Лекция «От импрессионистов до Павленского» Типография, г. Тула, ул. Энгельса 70а Бесплатно

12:00 мастер-класс по живописи. Щёкинcкая Межпоселенческая Центральная библиотека, г. Щекино, ул. Мира, 17. Бесплатно

12:00 Киносборник мультфильмов «Летучий корабль», «Бременские музыканты», «Возвращение бременских музыкантов» Ретро кинотеатр «Майский», г. Тула, ул. 9 мая, 1а. Бесплатно

12:00 Литературно-музыкальная программа «Неизвестный Толстой» Дом Дворянского собрания, г. Тула, пр. Ленина, д. 44. Бесплатно

17:00 музыкальная драма «Роланд» Д. К. Металлургов (МАУК «ГКЗ» «Центр культуры и досуга»), г. Тула, ул. Металлургов, д. 22. Входной билет

16:00 «Свадьба в Малиновке» Ретро кинотеатр «Майский», г. Тула, ул. 9 мая, 1а. Входной билет

16:00 Концертная программа народного коллектива клуба авторской песни «Бригантина» — «Наши песни для вас …» Конференц-зал ГУК ТО «Объединение центров развития искусства, народной культуры и туризма», г. Тула, ул. 9 мая, 1б. Бесплатно

15:00 Лекторий на тему «Либертарианство за 1 урок» Типография, г. Тула, ул. Энгельса 70а. Бесплатно, вход по регистрации