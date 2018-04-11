Культурный минимум: не упусти возможность бесплатно посетить интересные места Тулы
15 апреля у туляков появится возможность бесплатно посетить интересные места Тулы: концертные площадки, музеи, открытые выставки и кинотеатр.
Предлагаем вашему вниманию полную программу акции Культурного Минимума Тулы, которая пройдёт 15 апреля по всем регионам России.
Приняв участие в акции, можно выиграть сэлфи дрон!
14:00 культурно-образовательная программа «Здравствуй, весна-красна!» Музей
14:00 Концерт Балетной школы «АКАДЕМИЯ» Концертный зал филармонии, г. Тула, пр. Ленина, д. 51. Входной билет
14:00 «Приключения Буратино» Ретро кинотеатр «Майский», г. Тула, ул. 9 мая, 1а, Бесплатно
14:00 гостиная «Славный род Смидовичей» Дом-музей
13:00 Лекция «От импрессионистов до Павленского» Типография, г. Тула, ул. Энгельса 70а Бесплатно
12:00 мастер-класс по живописи. Щёкинcкая Межпоселенческая Центральная библиотека, г. Щекино, ул. Мира, 17. Бесплатно
12:00 Киносборник мультфильмов «Летучий корабль», «Бременские музыканты», «Возвращение бременских музыкантов» Ретро кинотеатр «Майский», г. Тула, ул. 9 мая, 1а. Бесплатно
12:00 Литературно-музыкальная программа «Неизвестный Толстой» Дом Дворянского собрания, г. Тула, пр. Ленина, д. 44. Бесплатно
17:00 музыкальная драма «Роланд»
16:00 «Свадьба в Малиновке» Ретро кинотеатр «Майский», г. Тула, ул. 9 мая, 1а. Входной билет
16:00 Концертная программа народного коллектива клуба авторской песни «Бригантина» — «Наши песни для вас …» Конференц-зал ГУК ТО «Объединение центров развития искусства, народной культуры и туризма», г. Тула, ул. 9 мая, 1б. Бесплатно
15:00 Лекторий на тему «Либертарианство за 1 урок» Типография, г. Тула, ул. Энгельса 70а. Бесплатно, вход по регистрации
15:00 мастер-класс «Весенняя птичка» Музей