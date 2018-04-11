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14 апреля тульские стоматологи проведут день открытых дверей
Фото dinvrach.ru.

14 апреля тульские стоматологи проведут день открытых дверей

Все желающие смогут получить консультацию специалиста и пройти обследование на рак тканей и органов полости рта.

14 апреля с 9.00 до 15.00 в филиалах Тульской областной стоматологической поликлиники пройдут дни открытых дверей.

Туляки и жители области смогут без предварительной записи пройти профилактический осмотр, получить консультацию врача-стоматолога и пройти обследование на онкологические заболевания тканей и полостей рта с использованием комплекта АФС.

Акции состоятся по адресам:

  • Тула, ул. Морозова, 2-а;
  • Киреевск, ул. Ленина, 40;
  • Богородицк, ул. Пушкинская, 26.

При себе необходимо иметь паспорт, полис обязательного медицинского страхования, СНИЛС.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 12:56 +1
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