14 апреля тульские стоматологи проведут день открытых дверей

Фото dinvrach.ru.

Все желающие смогут получить консультацию специалиста и пройти обследование на рак тканей и органов полости рта.

14 апреля с 9.00 до 15.00 в филиалах Тульской областной стоматологической поликлиники пройдут дни открытых дверей.

Туляки и жители области смогут без предварительной записи пройти профилактический осмотр, получить консультацию врача-стоматолога и пройти обследование на онкологические заболевания тканей и полостей рта с использованием комплекта АФС.

Акции состоятся по адресам:

Тула, ул. Морозова, 2-а;

Киреевск, ул. Ленина, 40;

Богородицк, ул. Пушкинская, 26.

При себе необходимо иметь паспорт, полис обязательного медицинского страхования, СНИЛС.