Тульские каратисты привезли с чемпионата Европы золото

Мария Воронина и Антон Кондратьев.

Соревнования собрали более 300 лучших спортсменов из 17 стран, в том числе Сербии, России, Англии, Бельгии, Франции, Германии, Швейцарии, Норвегии и других.



В составе сборной России на данном чемпионате выступала спортсменка из Тулы, обладатель 2-го дана (черный пояс), мастер спорта России, серебряный призер чемпионата России, член сборной команды страны Мария Воронина.

По итогам выступления российская команда заняла первое место в общекомандном зачете, а наша землячка Мария Воронина привезла золотую медаль.

Завоевать первое место на чемпионате Европы Марии удалось в командном кумитэ. Женскую команду по кумитэ составили трое спортсменок из разных регионов страны: Алия Миргалиева (Татарстан), Алина Шакирова (Астраханская область) и Мария Воронина (Тульская область).



Тренируется Мария Воронина в Тульском городском центре традиционного каратэ «Дракон» под руководством мастера боевых искусств России, обладателя 6 дана (черный пояс) Антона Кондратьева.