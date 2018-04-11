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Тульские каратисты привезли с чемпионата Европы золото
Мария Воронина и Антон Кондратьев.

Тульские каратисты привезли с чемпионата Европы золото

В сербском городе Ниш прошел чемпионат Европы по восточному боевому единоборству – спортивной дисциплине сётокан.

Соревнования собрали более 300 лучших спортсменов из 17 стран, в том числе Сербии, России, Англии, Бельгии, Франции, Германии, Швейцарии, Норвегии и других.

В составе сборной России на данном чемпионате выступала спортсменка из Тулы, обладатель 2-го дана (черный пояс), мастер спорта России, серебряный призер чемпионата России, член сборной команды страны Мария Воронина.

 

По итогам выступления российская команда заняла первое место в общекомандном зачете, а наша землячка Мария Воронина привезла золотую медаль.
Завоевать первое место на чемпионате Европы Марии удалось в командном кумитэ. Женскую команду по кумитэ составили трое спортсменок из разных регионов страны: Алия Миргалиева (Татарстан), Алина Шакирова (Астраханская область) и Мария Воронина (Тульская область).
 

Тренируется Мария Воронина в Тульском городском центре традиционного каратэ «Дракон» под руководством мастера боевых искусств России, обладателя 6 дана (черный пояс) Антона Кондратьева.

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Тульские каратисты на соревнованиях в Сербии, Фото: 1
Тульские каратисты на соревнованиях в Сербии, Фото: 2
Тульские каратисты на соревнованиях в Сербии, Фото: 3
Тульские каратисты на соревнованиях в Сербии, Фото: 4
Тульские каратисты на соревнованиях в Сербии, Фото: 5
Тульские каратисты на соревнованиях в Сербии, Фото: 6
Тульские каратисты на соревнованиях в Сербии, Фото: 7
Тульские каратисты на соревнованиях в Сербии, Фото: 8
Тульские каратисты на соревнованиях в Сербии, Фото: 9
Тульские каратисты на соревнованиях в Сербии, Фото: 10
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Автор: Лариса Тимофеева, сегодня, в 12:59 +6
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