В тульской пятиэтажке обрушилось крыльцо: пострадал мужчина

Фото Дмитрия Дзюбина.

Это второй случай на этой неделе.

В редакцию Myslo обратилась жительница дома №28 по улице Шухова Наталья Горохова. Женщина рассказала, что 10 апреля вечером возле подъезда ее муж упал вместе с рухнувшим крыльцом.

Наталья Горохова – Мой супруг Владимир провалился вниз вместе с этим порогом метра на два! Он получил ушибы кисти, тазобедренного сустава, колотую рану кисти, ссадины… Ему еще очень повезло — внизу торчат штыри! Исход мог быть более печальным, страшно даже подумать. А буквально за несколько минут до этого я проходила по крыльцу вместе с грудным ребенком… Мы обращались в свою УК «Славянка» еще когда в пороге появилась небольшая дыра, однако нас проигнорировали. И вот результат.



Фотография сделана вечером 10 апреля.

В УК «Славянка» Myslo рассказали, что жители обратились к ним с этой проблемой вчера, а работы были запланированы на 11 апреля. Однако не успели ничего сделать — арматура не выдержала и рухнула.

На вопрос корреспондента о том, будет ли какая компенсация пострадавшему мужчине, в управляющей компании ответили:

– Мы вчера разговаривали с женой пострадавшего, планируем дальше продолжить диалог.

Напомним, 9 апреля такой же случай произошел на ул. Литейной в Туле. По счастью, тогда никто не пострадал.