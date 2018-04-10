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Тулячка борется за миллион рублей в шоу телеканала «Пятница!»
Фото телеканала "Пятница!".

Тулячка борется за миллион рублей в шоу телеканала «Пятница!»

Анне Романовой предстоит пройти сложнейшие мейк-ап испытания.

На телеканале «Пятница!» стартовал абсолютно новый формат – бьюти-шоу «Мейкаперы», в котором ведущие Регина Тодоренко и Владислав Лисовец вместе со зрителями оценивают таланты 40 лучших визажистов России. А имя победителя назовет звезда мейк-ап индустрии Вэл Гарланд, чей список клиенток пестрит именами голливудских звезд.

В числе героев программы оказалась визажист и владелица студии красоты в Туле Анна Романова. На проекте Анне предстоит пройти сложнейшие мейк-ап испытания, ведь на кону стоит не только миллион рублей, но и возможность поработать со звездами первой величины на Каннском кинофестивале!

Оценивать мастерство визажиста будут ведущие проекта, а также строгое жюри профессионалов. В каждом выпуске «Мейкаперов» сражаются пять участников, и только один из них пройдет в полуфинал.

Первый выпуск передачи уже завтра, 11 апреля, в 17.00 на телеканале «Пятница!».

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:45 +2
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