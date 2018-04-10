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В Тульской области ожидается похолодание
Фото Алексея Пирязева.

В Тульской области ожидается похолодание

В ближайшие дни температура воздуха опустится до 9 градусов.

В Тульской области ожидается похолодание. Как сообщают синоптики, уже со среды температура воздуха значительно понизится.

11 апреля в регионе днем будет всего 9 градусов тепла, ночью — +3. В четверг ночью ожидаются заморозки — до -2°С, в дневное время воздух прогреется до 10 °C.

С пятницы в Тульской области постепенно начнет теплеть. В субботу и воскресенье ожидается +12°С и +16°С соответственно. При этом ночи по-прежнему будут морозными.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:02 +2
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