Фото из архива Myslo.
В 2018 году 300 тульских семей будут расселены из аварийных домов
На программу переселения выделено 616 млн рублей.
До конца 2018 года в Туле планируется расселить 36 аварийных домов, в которых живут 300 семей.
Городская администрация договорилась с застройщиками о покупке новых квартир. Так, жители аварийных домов будут расселены в микрорайоны Скуратовский и Левобережный, а также на ул. Хворостухина, Генерала Маргелова и в д. Китаевка.
На реализацию программы выделено порядка 616 млн рублей, из них 405 млн рублей поступят из бюджета Тульской области, 211 млн рублей — из городской казны.
Планируется, что застройщики передадут квартиры в муниципальную собственность с 1 июля по 30 ноября этого года.
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