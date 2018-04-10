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В 2018 году 300 тульских семей будут расселены из аварийных домов
Фото из архива Myslo.

В 2018 году 300 тульских семей будут расселены из аварийных домов

На программу переселения выделено 616 млн рублей.

До конца 2018 года в Туле планируется расселить 36 аварийных домов, в которых живут 300 семей.

Городская администрация договорилась с застройщиками о покупке новых квартир. Так, жители аварийных домов будут расселены в микрорайоны Скуратовский и Левобережный, а также на ул. Хворостухина, Генерала Маргелова и в д. Китаевка.

На реализацию программы выделено порядка 616 млн рублей, из них 405 млн рублей поступят из бюджета Тульской области, 211 млн рублей — из городской казны.

Планируется, что застройщики передадут квартиры в муниципальную собственность с 1 июля по 30 ноября этого года.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 16:21 +5
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