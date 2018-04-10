В 2018 году 300 тульских семей будут расселены из аварийных домов

Фото из архива Myslo.

До конца 2018 года в Туле планируется расселить 36 аварийных домов, в которых живут 300 семей.

Городская администрация договорилась с застройщиками о покупке новых квартир. Так, жители аварийных домов будут расселены в микрорайоны Скуратовский и Левобережный, а также на ул. Хворостухина, Генерала Маргелова и в д. Китаевка.

На реализацию программы выделено порядка 616 млн рублей, из них 405 млн рублей поступят из бюджета Тульской области, 211 млн рублей — из городской казны.

Планируется, что застройщики передадут квартиры в муниципальную собственность с 1 июля по 30 ноября этого года.