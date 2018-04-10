Тульские налоговики дополнительно пополнили бюджет на 33 млн рублей

После проведения проверок работодатели повысили зарплаты своим сотрудникам, а должники уплатили предусмотренные законом взносы.

Региональным Управлением ФНС России выявлено 20 работодателей, выплачивающих заработную плату ниже среднего уровня с отклонением более 20%. Ещё 292 субъекта выплачивали сотрудникам заработную плату ниже минимального уровня по Тульской области.

Также выявлено 66 налоговых агентов, имеющих проблемы с перечислением НДФЛ либо допустивших снижение поступлений и 234 недобросовестных плательщика страховых взносов.

В результате проведённой налоговиками работы трое туляков увеличили свои налоговые обязательства по НДФЛ на 228 тысяч рублей, пять работодателей повысили заработную плату своим сотрудникам, 25 налоговых агентов погасили задолженность по оплате НДФЛ.

Налоговики провели шесть выездных проверок, в ходе которых дополнительно начислено НДФЛ в сумме 6,5 млн рублей. В результате в бюджет поступили дополнительные сборы на сумму более 33 млн рублей.