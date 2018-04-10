Погода в Туле 11 апреля: похолодание и небольшой дождь

Синоптики прогнозируют умеренный переменный ветер и давление ниже нормы.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в регионе ожидается переменная облачность.

Местами небольшой, кратковременный дождь (по данным сайта Метеоинфо до 2 мм). Ветер юго-западный, с переходом на северо-восточный, до десяти метров в секунду.

Температура воздуха ночью – от +3 до +8 градусов, днём – от +5 до +10. Атмосферное давление пониженное – 745-750 мм рт. ст.