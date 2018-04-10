новости
новости
Регистрация
Погода в Туле 11 апреля: похолодание и небольшой дождь

Погода в Туле 11 апреля: похолодание и небольшой дождь

Синоптики прогнозируют умеренный переменный ветер и давление ниже нормы.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в регионе ожидается переменная облачность.

Местами небольшой, кратковременный дождь (по данным сайта Метеоинфо до 2 мм). Ветер юго-западный, с переходом на северо-восточный, до десяти метров в секунду.

Температура воздуха ночью – от +3 до +8 градусов, днём – от +5 до +10. Атмосферное давление пониженное – 745-750 мм рт. ст.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 08:00 +4
Другие статьи по темам
Событие
погодапогода в Тулепрогноз погодыпогода в Тульской области
Место
ТулаТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Новинка от «Лукоморья»: в Туле появился вкусный готовый завтрак
Новинка от «Лукоморья»: в Туле появился вкусный готовый завтрак
Тульские налоговики дополнительно пополнили бюджет на 33 млн рублей
Тульские налоговики дополнительно пополнили бюджет на 33 млн рублей
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.