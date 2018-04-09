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Какие улицы Тулы останутся без электричества 10 апреля

Какие улицы Тулы останутся без электричества 10 апреля

С 9 до 17 часов в областном центре пройдут плановые отключения.

Сотрудники «Тулгорэлектросетей» будут работать по следующим адресам:

  • ул. Бондаренко, 9, 15,
  • ул. Хворостухина, 6, 2,
  • ул. Будённого, 2-а-28 (чётн.), 1-17 (нечётн.),
  • ул. Глеба Успенского, 1-48,
  • Хлебная площадь, 19, 8,
  • ул. Тимирязева, 36-64 (чётн.), 30-57 (нечётн.),
  • ул. Гоголевская, 1, 2,
  • ул. Новомосковская, 9, 11, 7, 11-а, 13, 7-а, 9-а,
  • пр-т Ленина, 74, 74-а,
  • ул. Мосина, 10, 8-д,
  • ул. Скуратовская, 18-78 (чётн.), 39-87 (нечётн.),
  • ул. Ермоловой, 22-52 (чётн.), 17-41 (нечётн.),
  • ул. Репина, 8-а-32 (чётн.), 1-29 (нечётн.),
  • пер. Репина, 2,
  • ул. Газовая, 24,
  • ул. Огарёва, 2-24,
  • ул. Верещагина, 24-а-54 (чётн.), 23-53 (нечётн.),
  • ул. Щепкина, 21-б-53 (нечётн.),
  • ул. Кислородная, 1-27,
  • 1-й пр-д, 1-8, 47-53 (нечётн.),
  • 8-й пр-д, 2-32 (чётн.), 1-25 (нечётн.),
  • 9-й пр-д, 21,
  • 10-й пр-д, 21,
  • ул. Сундукова, 1-15 (нечётн.), 2-24 (чётн.),
  • ул. Судейского, 40-48 (чётн.), 33,
  • ул. Немцова, 12-38 (чётн.),
  • ул. Карпова, 31-57 (нечётн.), 28-70 9 (чётн.),
  • ул. Кобзева, 41-57, 67-81 (нечётн.), 38-56, 66-84 (чётн.),
  • ул. Капитана Громова, 36-46 (чётн.),
  • 11-й пр-д, 57-79 (нечётн.), 62-86 (чётн.),
  • 13-й пр-д, 17-19,
  • 19-й пр-д, 1,
  • п. Косая Гора: ул. Демешковская, 1-35 (нечётн.),
  • ул. Зелёная, 1-11,
  • ул. Шмидта, 6,
  • п. 1-й Западный: ул. Д. Бедного, 18, 20,
  • ул. Шолохова, 1-22,
  • ул. Достоевского, 3-23 (нечётн.),
  • ул. Л. Толстого, 64,
  • п. Октябрьский, 193-а, 193-238,
  • п. 2-й Западный: ул. Новосёлов, 7, 15, 17,
  • пер. Бархатный, 16, 19, 21, 23, 26, 28, 30.

 

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 21:52 +1
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