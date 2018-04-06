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В Туле на ул. Герцена запретят остановку и стоянку транспорта

В Туле на ул. Герцена запретят остановку и стоянку транспорта

Об этом сообщает управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы.

Во исполнение ч. 3 ст. 21 Федерального закона «О безопасности дорожного движения» № 196-ФЗ от 10 декабря 1995 года, администрация Тулы информирует о введении ограничения остановки и стоянки на улице Герцена (на участке от ул. Пузакова до д. 23 по ул. Пузакова).

Запрет остановки и стоянки на ул. Герцена будет введен в действие с 26 апреля 2018 года.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:29 +1
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