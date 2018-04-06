Тульский рэпер ZAMNOY борется за три миллиона в шоу Басты

Фото: ООО "Телекомпания ПЯТНИЦА".

Проект «Голос улиц» можно увидеть уже в понедельник, 9 апреля, в 21.00.

На телеканале «Пятница!» стартовал масштабный рэп-баттл «Голос улиц» с Бастой и Ресторатором. Героями музыкального проекта стали лучшие хип-хоп и рэп-исполнители России.

30 сильнейших представителей уличной хип-хоп культуры страны представят Басте, Ресторатору и приглашенному члену жюри Айзе Анохиной свои музыкальные таланты.

Среди них – рэпер из Тулы Дмитрий Васильев, он же ZAMNOY.

Дмитрий пришел на проект, чтобы забрать главный приз – три миллиона рублей – и отдать его своей маме.

- Я самый обычный парень из самой обычной семьи и думаю, что олицетворяю миллион таких же ребят. На этом проекте я покажу, чем мы живем и как можем делать рэп, - рассказывает ZAMNOY.

Дмитрию удалось пройти несколько этапов кастинга, обойти почти 60 тысяч конкурентов и попасть в полуфинал «Голоса улиц».

На глазах всей страны он будет бороться за победу и сотрудничество с одним из самых влиятельных лейблов Gazgolder. Ведь главный приз получит только один – тот, кого жюри назовет настоящим «голосом улиц».

Проект «Голос улиц» с участием рэпера из Тулы можно увидеть уже в понедельник, 9 апреля, в 21.00 на телеканале «Пятница!»