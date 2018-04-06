Тульские газовики перешли на усиленный режим работы из-за половодья

Для обеспечения бесперебойного газоснабжения потребителей установлен особый контроль за работой газораспределительного комплекса.

На предприятии проведены инструктажи и тренировки с личным составом, отработан порядок взаимодействия с МЧС и органами местного самоуправления. Ремонтные бригады и обеспечены схемами проезда к объектам газораспределения в местах сложной паводковой обстановки.

На особом контроле подземные и надземные газопроводы, находящиеся в зоне возможного подтопления. Проведена внеплановая проверка плотности и герметичности соединений газовых труб, установлены опознавательные знаки, нанесены дополнительные настенные указатели.

По словам главного инженера АО «Тулагоргаз» Алексея Емельянова, в дни наиболее интенсивного таяния снега будет организовано круглосуточное дежурство работников производственных подразделений, а обход трасс наружных газопроводов будет проводиться ежедневно.