Дубль «Арсенала» уступил «Уфе» со счётом 0:2

Фото: пресс-служба ПФК "Арсенал"

Матч состоялся на домашнем стадионе туляков. Оба гола гости забили во втором тайме.

На стадионе ДЮСШ «Арсенал», на Косой Горе прошла встреча молодёжных составов «Арсенала» и «Уфы». Судил матч Ваге Чичилян из Москвы. Команды играли следующими составами:

«Арсенал»: Ушаков, Шустов, Родинков, Денисов (Сикоев, 56), Маркин, Веприков, Осипов, Тюрин (Гребенщиков, 46), Буранов (Николаев, 70), Аджоев, Максумов (Антипов, 81).

«Уфа»: Чернов, Емельянов, Хазиев, Криворог, Виденеев, Приймак, Дивеев, Журавлев (Егоров, 89), Власов, Демин, Мухаметшин.

Команда Вадима Гаранина до перерыва показала лишь один голевой момент – на 29-й минуте Аджоев, находясь перед штрафной, пробил, но мимо. На 11-й минуте второго тайма Мухаметшин провёл атаку без шансов для Ушакова – 0:1.

Дублеры оружейников попытались отыграться – Аджоев ударил с правого фланга, но никого из партнеров в пределах штрафной не оказалось. На последних минутах встречи «Арсенал» допустил ошибку – Николаев нарушил правила перед линией штрафной. В ответ Емельянов направил мяч в верхний угол ворот – 0:2.

В ходе игры были предупреждены Хазиев (16), Тюрин (31), Веприков (67), Чернов (76), Виденеев (83).