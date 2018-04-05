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Туляки могут получить 300 000 рублей на проведение книжного фестиваля
Фото rusargument.ru

Туляки могут получить 300 000 рублей на проведение книжного фестиваля

Документы на участие в конкурсе на грант регионального правительства от НКО можно подать с 3 по 7 мая.

Министерство культуры Тульской области проведет конкурс среди социально ориентированных некоммерческих организаций. Победитель получит 300 тысяч рублей на организацию и проведение книжного фестиваля «ЛитераТула».

Деньги на реализацию проекта поступят из регионального бюджета.

Документы на участие в конкурсе будут приниматься с 3 по 7 мая 2018 года по адресу: Тула, пр. Ленина, 2, каб. 456.

График приема заявок: понедельник — четверг — с 9.00 до 18.00, в пятницу — с 9.00 до 17.00.

Более подробная информация, а также документы о проводимом конкурсе здесь.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 11:43 0
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