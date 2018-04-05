Тульские полицейские проводят для подростков занятия по профилактике наркомании

В работу по профилактике наркомании в подростковой среде включились не только сотрудники подразделений по контролю за оборотом наркотиков и службы по делам несовершеннолетних, но и ветераны органов внутренних дел региона. Об этом говорится в сообщении пресс-службы УМВД по Тульской области.

Сотрудники полиции проводят лекции в учебных заведениях, сопровождая рассказы документальными кадрами и роликами социальной рекламы. На лекциях особое внимание уделяется ответственности не только за употребление и распространение, но и за пропаганду наркотических средств.