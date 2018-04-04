В Плавске открылось отделение Центра временного размещения соотечественников

Фото пресс-службы МО Плавский район.

Тульская область вошла в число лидеров списка субъектов страны по привлечению соотечественников, проживающих за рубежом. Как рассказала заместитель председателя регионального правительства Марина Левина, что в Тульской области предоставляются необходимые условия для проживания, расширяется инфраструктура, качественно улучшается социально-экономического пространства в регионе.

Основные проблемы добровольных переселенцев — жилищное обустройство, оформление правового статуса, а также культурная, правовая и бытовая адаптация в регионе.

3 апреля в Плавске открылось отделения Центра временного размещения соотечественников. В нем расположены однокомнатные и двухкомнатные квартиры, есть мебель и бытовая техника, оборудована прачечная. В новом отделении уже проживает 4 семьи, а всего же здесь планируется разместить 26 семей.

По данным регионального министерства труда и социальной защиты, в 2017 году в Тульскую область переселилось 10 144 соотечественника.

Всего за время реализации программы — с 2011 года — это число составило 42 000 человек.

Право подавать заявления на участие в программе имеют иностранные граждане, проживающие на законном основании на территории России, или проживающие за рубежом. В прошлом году количество пожелавших переселиться увеличилось в 2,5 раза по сравнению с 2016 годом и превысило 4 000 человек.

Среди желающих переселиться 67% составляют граждане в трудоспособном возрасте, 26% - дети, 7% - пенсионеры.