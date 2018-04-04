новости
новости
Регистрация
В Банке России тулякам покажут редкую коллекцию денежных знаков

В Банке России тулякам покажут редкую коллекцию денежных знаков

Музейный фонд банка открыт для посещений, здесь регулярно проводятся увлекательные экскурсии, познавательные лекции, игры и викторины.

Увидеть «чайковки», «мотыльки», «петеньки» и «катеньки» (такие названия имели раньше деньги), узнать, как работает арифмометр, ознакомиться с необычными историческими экспонатами, которым более ста лет, можно, попав на экскурсию в Тульское отделение Банка России.

Отделение Государственного банка было открыто в Туле в 1882 году, и некоторые чудом сохранившиеся редчайшие предметы того времени можно увидеть в музейно-экспозиционном фонде Отделения. В числе таких экспонатов — редкая коллекция денежных знаков России и иностранных государств, реальные предметы быта банковских служащих прошлых лет. Музейный фонд открыт для посещений, здесь регулярно проводятся увлекательные экскурсии, познавательные лекции, игры и викторины.

«Особенно интересно у нас в гостях детям. Они могут заглянуть в старинный сундук и подписать „рапорт“ гусиным пером, как управляющий сто лет назад, посмотреть мультфильмы об истории денег, разгадать финансовые ребусы. И, конечно же, сфотографировать уникальную банкноту номиналом один миллиард немецких марок 1923 года выпуска!», — рассказывает управляющий Отделением по Тульской области ГУ Банка России по ЦФО Дмитрий Новиков.

Познавательные программы разработаны для посетителей разных возрастных групп: интересно и полезно будет и студентам, и пожилым людям, и лицам среднего возраста. Посещение Банка России и все предлагаемые программы абсолютно бесплатны.

Чтобы попасть на экскурсию, необходимо предварительно записаться по телефонам (4872) 32−50−51, 32−52−96. Для прохода в музей обязательно иметь при себе паспорт гражданина РФ.

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 13:19 +1
Другие статьи по темам
Событие
экскурсия в банкредкая коллекция
Люди
Дмитрий Новиков
Место
Тула
Прочее
Отделение по Тульской области ГУ Банка России по ЦФО

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

4 апреля в Туле ремонтируют дороги на 10 улицах
4 апреля в Туле ремонтируют дороги на 10 улицах
Где тулякам обследовать детей бесплатно и без очереди
Где тулякам обследовать детей бесплатно и без очереди
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.