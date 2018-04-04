В Банке России тулякам покажут редкую коллекцию денежных знаков

Увидеть «чайковки», «мотыльки», «петеньки» и «катеньки» (такие названия имели раньше деньги), узнать, как работает арифмометр, ознакомиться с необычными историческими экспонатами, которым более ста лет, можно, попав на экскурсию в Тульское отделение Банка России.

Отделение Государственного банка было открыто в Туле в 1882 году, и некоторые чудом сохранившиеся редчайшие предметы того времени можно увидеть в музейно-экспозиционном фонде Отделения. В числе таких экспонатов — редкая коллекция денежных знаков России и иностранных государств, реальные предметы быта банковских служащих прошлых лет. Музейный фонд открыт для посещений, здесь регулярно проводятся увлекательные экскурсии, познавательные лекции, игры и викторины.

«Особенно интересно у нас в гостях детям. Они могут заглянуть в старинный сундук и подписать „рапорт“ гусиным пером, как управляющий сто лет назад, посмотреть мультфильмы об истории денег, разгадать финансовые ребусы. И, конечно же, сфотографировать уникальную банкноту номиналом один миллиард немецких марок 1923 года выпуска!», — рассказывает управляющий Отделением по Тульской области ГУ Банка России по ЦФО Дмитрий Новиков.

Познавательные программы разработаны для посетителей разных возрастных групп: интересно и полезно будет и студентам, и пожилым людям, и лицам среднего возраста. Посещение Банка России и все предлагаемые программы абсолютно бесплатны.

Чтобы попасть на экскурсию, необходимо предварительно записаться по телефонам (4872) 32−50−51, 32−52−96. Для прохода в музей обязательно иметь при себе паспорт гражданина РФ.