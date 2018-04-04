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Где тулякам обследовать детей бесплатно и без очереди

Где тулякам обследовать детей бесплатно и без очереди

6 апреля 2018 года в Тульской детской областной клинической больнице — День открытых дверей.

6 апреля 2018 года с 10.00 до 14.00 на базе детского консультационно-диагностического центра ГУЗ «Тульская детская областная клиническая больница» (Тула, ул. Бондаренко, 39) состоится День открытых дверей для детей из многодетных семей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на семейные формы воспитания.

Прием без направления и предварительной записи будут вести следующие специалисты:

  • хирург
  • офтальмолог
  • оториноларинголог
  • кардиолог
  • эндокринолог
  • нефролог
  • педиатр
  • психиатр
  • невролог
  • врач по вакцинопрофилактике
  • гастроэнтеролог
  • акушер-гинеколог

При себе необходимо иметь историю развития ребенка (амбулаторную карту), страховой медицинский полис, СНИЛС (при наличии), свидетельство о рождении (паспорт) и документ, подтверждающий право на льготы.

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 13:09 +1
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Тульская область

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