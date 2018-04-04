новости
новости
Регистрация
4 апреля в Туле ремонтируют дороги на 10 улицах
Фото пресс-службы администрации Тулы.

4 апреля в Туле ремонтируют дороги на 10 улицах

Работы выполняют специалисты шести подрядных организаций.

В областной столице продолжается ремонт дорог. Работы выполняют специалисты подрядных организаций — МКУ «Сервисный центр», ООО «ЮСК», ООО «Мегаспортстрой», АО «САХ», ООО «Каскад», ООО «КС-Строй».

4 апреля работы пройдут по адресам:

  • ул. Скуратовская;
  • ул. Вильямса;
  • ул. М. Горького;
  • ул. Набережная Дрейера;
  • ул. Арсенальная;
  • пересечение улицы Кирова и трамвайных путей по улице Плеханова;
  • 2-й проезд Металлургов (в районе домов №№ 8, 10);
  • ул. Металлургов (участок между домами 47А и 51А);
  • ул. Мира;
  • пересечение улиц Староникитской и Войкова.

Накануне специалисты подрядных организаций отремонтировали более 460 кв. метров дорожного полотна. Гарантийный срок ремонта — один год. Список объектов формируется по обращениям граждан, предписаниям ГИБДД и в ходе обследования улично-дорожной сети города.

Также свои обращения по ремонту дорог туляки могут оставлять на портале Открытый регион через сервис «Тула — без ям!». Для того необходимо зарегистрироваться в единой системе идентификации и аутентификации, отметить яму на интерактивной карте и приложить фотографию с общим видом. Срок реагирования на обращение — 10 дней.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 13:20 −2
Другие статьи по темам
Событие
Ремонт дорогТула без ям

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В тульском Скуратово полицейские задержали дачного вора
В тульском Скуратово полицейские задержали дачного вора
В Банке России тулякам покажут редкую коллекцию денежных знаков
В Банке России тулякам покажут редкую коллекцию денежных знаков
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.