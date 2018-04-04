4 апреля в Туле ремонтируют дороги на 10 улицах
Работы выполняют специалисты шести подрядных организаций.
В областной столице продолжается ремонт дорог. Работы выполняют специалисты подрядных организаций — МКУ «Сервисный центр», ООО «ЮСК», ООО «Мегаспортстрой», АО «САХ», ООО «Каскад», ООО «КС-Строй».
4 апреля работы пройдут по адресам:
- ул. Скуратовская;
- ул. Вильямса;
- ул. М. Горького;
- ул. Набережная Дрейера;
- ул. Арсенальная;
- пересечение улицы Кирова и трамвайных путей по улице Плеханова;
- 2-й проезд Металлургов (в районе домов №№ 8, 10);
- ул. Металлургов (участок между домами 47А и 51А);
- ул. Мира;
- пересечение улиц Староникитской и Войкова.
Накануне специалисты подрядных организаций отремонтировали более 460 кв. метров дорожного полотна. Гарантийный срок ремонта — один год. Список объектов формируется по обращениям граждан, предписаниям ГИБДД и в ходе обследования улично-дорожной сети города.
Также свои обращения по ремонту дорог туляки могут оставлять на портале Открытый регион через сервис «Тула — без ям!». Для того необходимо зарегистрироваться в единой системе идентификации и аутентификации, отметить яму на интерактивной карте и приложить фотографию с общим видом. Срок реагирования на обращение — 10 дней.