Тульские стоматологи 7 апреля проведут День открытых дверей
В субботу все желающие смогут попасть на приём к врачам без предварительной записи.
В субботу, 7 апреля, с 9.00 до 15.00 в филиалах ГУЗ «Тульская областная стоматологическая поликлиника» будут проведены Дни открытых дверей.
Туляки без предварительной записи смогут пройти профилактический осмотр для выявления стоматологических заболеваний, в том числе обследование с использованием комплекта АФС для диагностики онкологических заболеваний тканей и органов полости рта, а также получить консультацию врача-стоматолога. Акции состоятся по адресам:
- г. Тула, ул. Кауля, д. 31,
- филиал № 2, г. Ясногорск, ул. Щербина, д. 4,
- филиал № 4, г. Ефремов, ул. Дачная, д. 4.
При себе необходимо иметь паспорт, полис обязательного медицинского страхования, СНИЛС.
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