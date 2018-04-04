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Тульские стоматологи 7 апреля проведут День открытых дверей

Тульские стоматологи 7 апреля проведут День открытых дверей

В субботу все желающие смогут попасть на приём к врачам без предварительной записи.

В субботу, 7 апреля, с 9.00 до 15.00 в филиалах ГУЗ «Тульская областная стоматологическая поликлиника» будут проведены Дни открытых дверей.

Туляки без предварительной записи смогут пройти профилактический осмотр для выявления стоматологических заболеваний, в том числе обследование с использованием комплекта АФС для диагностики онкологических заболеваний тканей и органов полости рта, а также получить консультацию врача-стоматолога. Акции состоятся по адресам:

  • г. Тула, ул. Кауля, д. 31,
  • филиал № 2, г. Ясногорск, ул. Щербина, д. 4,
  • филиал № 4, г. Ефремов, ул. Дачная, д. 4.

При себе необходимо иметь паспорт, полис обязательного медицинского страхования, СНИЛС.

 

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:43 +2
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