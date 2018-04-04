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Специалисты Росреестра расскажут тулякам о регистрации недвижимости

Специалисты Росреестра расскажут тулякам о регистрации недвижимости

Тематическая горячая линия пройдёт в областном управлении ведомства 10 апреля.

Во вторник, 10 апреля, в Управлении Росреестра по Тульской области будет организована горячая линия по вопросам государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав.

Звонки принимаются с 10.00 до 12.00 по телефону в Туле: 30-15-82.

На вопросы граждан будут отвечать государственные регистраторы Управления Росреестра по Тульской области.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:00 0
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