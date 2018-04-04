В 2017 году 267 тульских спецназовцев получили государственные награды

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Обращаясь к бойцам и офицерам, директор Росгвардии Виктор Золотов отметил, что тульские бойцы и офицеры совершили почти 200 служебных командировок в регионы Северного Кавказа.

По оценке главы ведомства, работа тульских спецподразделений во многом способствует поддержанию стабильности криминогенной ситуации и обеспечению должного уровня безопасности в регионе, а эффективность решения задач по охране правопорядка по достоинству оценивается руководством нашей страны.

Только за прошлый год сотрудниками спецназа Росгвардии выполнено около 500 заданий, пресечена деятельность четырех преступных групп, изъято 29 единиц оружия, более 8000 боеприпасов, свыше тонны взрывчатых веществ и более 250 взрывных устройств. За проявленные мужество и героизм при выполнении служебно-боевых задач 267 сотрудников отрядов отмечены высокими государственными наградами.

Алексей Дюмин также поздравил СОБР и ОМОН с 25-летием и отметил, что за четверть века их сотрудники не раз доказывали и продолжают доказывать умение с честью выполнять служебно-боевые задачи:

Вы рискуете собственной жизнью, защищая граждан. Пресекаете проявления терроризма и экстремизма, боретесь с организованной преступностью и в любой ситуации остаетесь верны своему долгу.

Губернатор почтил память бойцов и офицеров, погибших при выполнении служебных обязанностей. Кроме того, глава региона поблагодарил ветеранов спецподразделений и отметил, что многие из них до сих пор находятся на службе, передают бесценный опыт молодежи, участвуют в воспитании будущих офицеров.

В конце церемонии Алексей Дюмин и Виктор Золотов вручили отличившимся сотрудникам отрядов СОБР и ОМОН награды, почетные грамоты, благодарности и ценные подарки.