Василий Уткин о конфликте с форвардом «Арсенала» Артёмом Дзюбой: «Я должен извиниться»

Нападающий Артём Дзюба, которого тульский «Арсенал» арендовал у «Зенита», сообщил о своём решении выйти на поле против питерского клуба, заплатив 120 тысяч евро в качестве отступных.

На это заявление отреагировал известный спортивный комментатор и журналист Василий Уткин, с которым футболист не так давно обменялся любезностями. Своё мнение Василий высказал в публикации в Telegram:

«Это будет во всех новостях сегодня. На эту тему будут взяты интервью, это событие станет строчкой в Википедии – и действительно, такое происходит впервые, пожалуй, в новой истории нашего футбола.

Арендованный «Арсеналом» у «Зенита» Артём Дзюба решил сам заплатить отступные за право играть матч против команды, которой принадлежит его контракт. Деньги большие: 120к €. Круто.

Все об этом напишут, все обсудят, а если репортаж о матче «Арсенал – Зенит» будет вести коллега Шмурнов, человек искренний и эмоциональный, он весь день будет писать настоящим апельсиновым соком.

Российские клубы-скупщики всегда включают в договор об аренде такой пункт: игра против своего клуба – допденьги. Но вот что интересно.

До матча «Арсенал – Зенит» 3 недели. А игра «Зенита» с «Краснодаром» состоится через 4 дня. Олегу Шатову, ушедшему в аренду из «Зенита» в те же сроки и по той же причине, что и Дзюба, ничто не помешает выйти на поле в эту субботу. У него в контракте такого пункта нет.

И совсем не потому, что представители «Зенита» забыли это оговорить. А просто Шатов с самого начала не хотел ограничений в играх за «Краснодар». Игрой с сильным соперником, если идешь доказывать свою дееспособность, жертвовать неправильно.

Пару недель назад я назвал Дзюбу глупцом, а неделю назад повторил. Сейчас я должен извиниться перед Артёмом. Он, конечно, совсем не дурак. Дзюба как раз умный! Тем более 120к € – это много. Очень. У меня и сбережений-то столько не наберется к почти полтиннику, у Артёма широкая душа.

В общем, он молодец. В отличие от тихони Шатова. Ну и в отличие от половины примерно игроков-любителей в стране».