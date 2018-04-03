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Туляк стал жертвой ограбления из-за своей разговорчивости и тяги к спиртному

Туляк стал жертвой ограбления из-за своей разговорчивости и тяги к спиртному

Мужчина рассказывал всем собутыльникам о наличии у него крупной суммы денег.

В Туле полицейские задержали подозреваемых в совершении грабежа. Жертвой преступления стал 56-летний местный житель. Как уточнили в пресс-службе регионального УМВД, мужчина недавно продал квартиру, и на радостях начал злоупотреблять алкоголем. Находясь в компании случайных собутыльников, он охотно рассказывал им о наличии у него крупной суммы денег.

Это и привлекло внимание злоумышленников. Придя к нему в гости, под предлогом распития спиртного, они избили потерпевшего, забрали деньги и ценные вещи. Сотрудники полиции провели мероприятия, направленные на установление личностей и местонахождения преступников.

Проверялись лица, склонные к преступным деяниям, велась другая работа по определению возможного круга подозреваемых. В результате полицейские выяснили, что к грабежу причастны двое неработающий ранее судимых мужчин. 42-летний житель Тулы и его 37-летний подельник были задержаны и признались в содеянном. В отделе полиции «Советский» возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Грабёж».

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 18:26 +2
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