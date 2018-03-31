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Туляки массово жалуются на ржавую воду в домах

Туляки массово жалуются на ржавую воду в домах

Жители отмечают, что ржавая вода течет из кранов в домах на Косой Горе, на Калужском шоссе, ул. Рязанская и Маргелова.

В редакцию Myslo обратился житель пос. Косая Гора Дмитрий Белов. Он рассказал, что на протяжении нескольких дней из крана течет ржавая вода. 

Мужчина пояснил, что сливом воды проблему не решить. В связи с эти он обратился в ГЖИ Тульской области.

29 марта в ведомстве ему пояснили: «На водозаборе была авария и остановка. В настоящий момент вода должна подаваться в соответствии с санитарными нормами». 

Но до настоящего времени проблема не устранена.

С аналогичной проблемой столкнулся и Михаил Романов, житель дома №157 по пр. Ленина:

Михаил опубликовал видео в соцсетях. В комментариях отмечают, что ржавая вода течет из кранов в домах на Калужском шоссе, ул. Рязанская и Маргелова.

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 15:10 +3
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