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Где в Туле не будет электричества 3 апреля

Где в Туле не будет электричества 3 апреля

«Тулгорэлектросети» проведут в областном центре плановые работы.

С 9 до 17 часов будут обесточены следующие дома:

  • ул. Гоголевская, 53-61, 53-а, 70, 74, 76, 61-а, 25-а, 76-а, 64-в, 68,
  • ул. Свободы, 32, 16-а, 16-б, 17, 21, 22, 27, 14, 31, 13-29-а,
  • ул. Бундурина, 13-27 (нечётн.), 18-32 (чётн.),
  • ул. Пушкинская, 33,
  • ул. Жаворонкова, 3, 1, 4,
  • пр-т Ленина, 68,
  • пер. Городской, 17,
  • ул. Будёного, 45-59 (нечётн.), 58-64-а (чётн.),
  • ул. П. Алексеева, 9-10 (чётн.), 12-28 (чётн.),
  • ул. Рудная, 11-а,
  • ул. Кутузова, 177-181 (нечётн.),
  • Епифанское шоссе, 1-25 (нечётн.), 2-22 (чётн.),
  • ул. Дачная, 11-22,
  • ул. Бункерная, 1-23 (нечётн.), 2-а-32 (чётн.),
  • п. Овсяниково: ул. Железнодорожная, 11-24,
  • 2-й пр-д, 1-10,
  • Мясново: ул. Чмутова, 85-а, 85-б, 85-г, 85-97 (нечётн.),
  • 1-й Полюсный пр-д, 1-5 (нечётн.), 2-8 (чётн.),
  • 18-й пр-д, 4-12 (чётн.),
  • ул. Болотова, 1-а-д, 2-а-ж, 1-19-а (нечётн.), 2-22 (чётн.),
  • ул. Кабакова, 38,
  • 6-й пр-д, 1-а-г, 2-а, 2-б, 1-15 (нечётн.), 2-20 (чётн.),
  • ул. Циолковского, 8-б, 4,
  • ул. Н. Руднева, 17, 19, 19-а, 21, 21-а,
  • пер. Котовского, 1-5 (нечётн.), 2-12 (чётн.),
  • ул. Агеева, 27-33, 27-а-33-а,
  • ул. О. Кошевого, 1, 1-а-г, 2-б-г,
  • ул. Водоохранная, 29-34,
  • пер. Водоохранный, 3-а-13 (нечётн.), 4-12 (чётн.),
  • ул. С. Стальского, 2, 4, 4-б,
  • 1-й пр-д Расковой, 1-15-а (нечётн.), 2-28 (чётн.),
  • ул. Фучика, 45, 47,
  • ул. Яблочкова, 1-11 (нечётн.), 1-в, 1-к.
Автор: Леонид Почекин, вчера, в 21:57 +1
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