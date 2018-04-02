В Донском мужчина лишился 10 тысяч рублей, замешкавшись перед банкоматом

Вор был задержан, суд приговорил его к штрафу, в два раза превышающему сумму нанесённого ущерба.

Донским городским судом в особом порядке было рассмотрено уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении кражи с причинением значительного ущерба гражданину.

Как сообщает пресс-служба Управления Судебного департамента Тульской области, днем 20 декабря прошлого года, злоумышленник, находясь в помещении торгового центра, заметил, что клиент одного из банкоматов отвлёкся, и вытащил из модуля выдачи денежных средств 10 тысяч рублей.

Приговором суда вор признан виновным в совершении преступления, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей. Мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу оставлена без изменения.