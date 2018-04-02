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На Куликовом поле пройдёт всероссийский экологический арт-фестиваль «Цветет ковыль»

На Куликовом поле пройдёт всероссийский экологический арт-фестиваль «Цветет ковыль»

Мероприятие приурочено к Всемирному Дню охраны окружающей среды и Дню эколога.

Всероссийский экологический арт-фестиваль «Цветет ковыль-2018», посвященный празднованию Всемирного Дня охраны окружающей среды и Дня эколога в Российской Федерации, состоится на территории музея-заповедника «Куликово поле» уже в шестой раз.

Фестиваль направлен на развитие творческих способностей детей и взрослых через призму взаимосвязей природы и истории в жизни народов России и включает творческий конкурс, который в этом году впервые проводится в очной форме.

В первые, самые яркие летние дни, участники конкурса смогут представить на суд жюри свое творчество, совершить путешествие по памятным местам Куликова поля и застать буйство цветения ковылей самых северных степей России.

Конкурс проводится в шести номинациях: литературное произведение, живописная или графическая работа, декоративно-прикладная работа, фото, художественное чтение, театральная постановка малых форм. Победители в каждой номинации будут определены в категориях: дети до 16 лет, взрослые-любители, взрослые-профессионалы.

Заявки на участие принимаются до 3 мая здесь.

 

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 22:28 +1
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