Погода в Туле 2 апреля: небольшой дождь и до 8 тепла

Фото natworld.info

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в понедельник, 2 апреля, будет облачно, возможен небольшой дождь — по данным сайта Метеоинфо в регионе выпадет до 1 мм осадков.

Ветер юго-восточный 5−10 м/с, днем местами порывы достигнут 12−17 м/с. Температура воздуха ночью — от +1°С до +6°С, днем воздух прогреется до 8 тепла.

Атмосферное давление пониженное — 735 мм ртутного столба.