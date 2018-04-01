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Погода в Туле 2 апреля: небольшой дождь и до 8 тепла
Фото natworld.info

Погода в Туле 2 апреля: небольшой дождь и до 8 тепла

Синоптики предупреждают: днем в регионе усилится ветер.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в понедельник, 2 апреля, будет облачно, возможен небольшой дождь — по данным сайта Метеоинфо в регионе выпадет до 1 мм осадков.

Ветер юго-восточный 5−10 м/с, днем местами порывы достигнут 12−17 м/с. Температура воздуха ночью — от +1°С до +6°С, днем воздух прогреется до 8 тепла.

Атмосферное давление пониженное — 735 мм ртутного столба.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 08:00 +2
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