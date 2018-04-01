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Какие улицы Тулы останутся без света 2 апреля
Ограничения электроснабжения связаны с ремонтными работами.
2 апреля с 9.00 до 17.00 сотрудники «Тулгорэлектросетей» будут вести плановые ремонтные работы. На это время без электроэнергии останутся дома по адресам:
- ул. Советская, 4, 4-в;
- ул. Сойфера, 3;
- ул. Будёного, 45−59, 58−64 а;
- ул. П. Алексеева, 9−10, 12−28;
- ул. Щепкина, 1−21;
- ул. Газовая, 30, 32, 34;
- ул. Ермоловой, 1−13, 2−20;
- ул. Верещагина, 1−22, 2 а, 1 а, 1 б, 1 в;
- ул. Коксовая, 33, 35, 38−48;
- пр-зд Верещагина, 1−7;
- Епифанское ш., 27−35;
- ул. Каракозова, 5, 11−27;
- ул. Марата, 123;
- ул. Патронная, 1−30;
- ул. Степанова, 154;
- п. Толстовские дачи: ул. Л. Толстого, 2−72.
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