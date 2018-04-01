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Какие улицы Тулы останутся без света 2 апреля
Фото inforeactor. ru

Какие улицы Тулы останутся без света 2 апреля

Ограничения электроснабжения связаны с ремонтными работами.

2 апреля с 9.00 до 17.00 сотрудники «Тулгорэлектросетей» будут вести плановые ремонтные работы. На это время без электроэнергии останутся дома по адресам:

  • ул. Советская, 4, 4-в;
  • ул. Сойфера, 3;
  • ул. Будёного, 45−59, 58−64 а;
  • ул. П. Алексеева, 9−10, 12−28;
  • ул. Щепкина, 1−21;
  • ул. Газовая, 30, 32, 34;
  • ул. Ермоловой, 1−13, 2−20;
  • ул. Верещагина, 1−22, 2 а, 1 а, 1 б, 1 в;
  • ул. Коксовая, 33, 35, 38−48;
  • пр-зд Верещагина, 1−7;
  • Епифанское ш., 27−35;
  • ул. Каракозова, 5, 11−27;
  • ул. Марата, 123;
  • ул. Патронная, 1−30;
  • ул. Степанова, 154;
  • п. Толстовские дачи: ул. Л. Толстого, 2−72.
Автор: Юлия Гришина, вчера, в 22:32 0
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