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В Тульской области повысят безопасность федеральных трасс

В Тульской области повысят безопасность федеральных трасс

На участках трасс «Крым» и «Калуга – Тула – Михайлов – Рязань» сотрудники ФКУ Упрдор «Москва – Харьков», установят дополнительные элементы обустройства.

На десяти участках федеральных трасс М-2 и Р-132 в границах Ленинского района Тулы установят металлическое барьерное ограждение общей протяженностью 580 метров, а на 97-м километре дороги «Калуга – Тула – Михайлов – Рязань» смонтируют пешеходное ограждение длиной 260 метров.

Также предусмотрена модернизация трех светофоров светодиодного плоского типа на перекрёстках трассы «Крым» в Плавском и Ленинском районах. Кроме того, будут обустроены пешеходные переходы в Плавске, Иншинском и на подъезде к Туле. На местах будут установлены желтые мигающие светофоры и соответствующие дорожные светодиодные знаки.

Для снижения аварийности на 247-м километре трассы «Крым» в Плавском районе и на 201-м километре дороге Р-132 в Щекинском районе планируют установить видеокамеры для фиксации нарушений ПДД.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:32 +1
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