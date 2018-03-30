Пять тульских предприятий отключены от газоснабжения из-за долгов
Общая сумма задолженности промышленных компаний перед поставщиком «голубого топлива» составляет около 900 млн рублей.
Просроченная задолженность промышленных предприятий Тульской области за потребленный газ перед ООО «Газпром межрегионгаз Тула» составила около 900 млн рублей.
В списке должников числятся почти 3000 потребителей промышленного сектора. Из них 18 находятся в стадии банкротства, а пять организаций уже отключены от сети газоснабжения за задолженность. Среди них – «Киреевский завод легких металлоконструкций», задолжавшее почти 4 млн рублей, и ООО «Гурово-Асфальт» с долгом более одного миллиона рублей.
Для снижения просроченной задолженности ООО «Газпром межрегионгаз Тула» заключает договоры уступки прав требований или договоры поручительства с коммерческими организациями. Совместно с должниками разрабатываются графики, позволяющие в согласованный срок погашать просроченную задолженность.