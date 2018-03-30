Пять тульских предприятий отключены от газоснабжения из-за долгов

Просроченная задолженность промышленных предприятий Тульской области за потребленный газ перед ООО «Газпром межрегионгаз Тула» составила около 900 млн рублей.

В списке должников числятся почти 3000 потребителей промышленного сектора. Из них 18 находятся в стадии банкротства, а пять организаций уже отключены от сети газоснабжения за задолженность. Среди них – «Киреевский завод легких металлоконструкций», задолжавшее почти 4 млн рублей, и ООО «Гурово-Асфальт» с долгом более одного миллиона рублей.

Для снижения просроченной задолженности ООО «Газпром межрегионгаз Тула» заключает договоры уступки прав требований или договоры поручительства с коммерческими организациями. Совместно с должниками разрабатываются графики, позволяющие в согласованный срок погашать просроченную задолженность.