Специалисты Пенсионного Фонда России ответят на вопросы туляков

Консультации для населения пройдёт 10 апреля в Тульской областной библиотеке.

Во вторник, 10 апреля, в Тульской областной библиотеке состоится День информации на тему «Вопросы пенсионного обеспечения. Индексация социальных пенсий с 1 апреля 2018 года».

Жители региона смогут задать вопросы, касающиеся пенсионного законодательства, специалисту отделения ПФР по Тульской области и получить консультацию.