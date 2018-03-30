новости
новости
Регистрация
Специалисты Пенсионного Фонда России ответят на вопросы туляков

Специалисты Пенсионного Фонда России ответят на вопросы туляков

Консультации для населения пройдёт 10 апреля в Тульской областной библиотеке.

Во вторник, 10 апреля, в Тульской областной библиотеке состоится День информации на тему «Вопросы пенсионного обеспечения. Индексация социальных пенсий с 1 апреля 2018 года».

Жители региона смогут задать вопросы, касающиеся пенсионного законодательства, специалисту отделения ПФР по Тульской области и получить консультацию.

Мероприятие пройдёт с 10 до 12 часов по адресу: ул. Тургеневская, 48, 2-й этаж. Телефон для справок: 31-24-81.

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:02 +1
Другие статьи по темам
Событие
тульская областная научная библиотекадень информацииконсультации для населенияПенсионный фонд России
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Тульской области повысят безопасность федеральных трасс
В Тульской области повысят безопасность федеральных трасс
С потеплением на улицы Тулы выйдет новая уборочная техника
С потеплением на улицы Тулы выйдет новая уборочная техника
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.