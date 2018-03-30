Специалисты Пенсионного Фонда России ответят на вопросы туляков
Консультации для населения пройдёт 10 апреля в Тульской областной библиотеке.
Во вторник, 10 апреля, в Тульской областной библиотеке состоится День информации на тему «Вопросы пенсионного обеспечения. Индексация социальных пенсий с 1 апреля 2018 года».
Жители региона смогут задать вопросы, касающиеся пенсионного законодательства, специалисту отделения ПФР по Тульской области и получить консультацию.
Мероприятие пройдёт с 10 до 12 часов по адресу: ул. Тургеневская, 48, 2-й этаж. Телефон для справок: 31-24-81.
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