С потеплением на улицы Тулы выйдет новая уборочная техника

Фото: пресс-служба администрации Тулы

Для влажной уборки городских территорий закуплены два комплекса «Broddson».

Тульское «Спецавтохозяйство» пополнило свой парк техники двумя новыми прицепами «Broddson», предназначенными для влажной уборки улиц от смета и пыли. Теперь в Туле восемь таких комплексов.

Прицепы снабжены двумя боковыми щетками, которые позволяют сгребать пыль и смет и направлять их непосредственно в самосвал, к которому монтируется устройство. Процесс уборки осуществляется с увлажнением территорий.

Новая техника будет работать на тульских улицах после того, как по ночам установится стабильная положительная температура.