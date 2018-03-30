Фото: пресс-служба администрации Тулы
С потеплением на улицы Тулы выйдет новая уборочная техника
Для влажной уборки городских территорий закуплены два комплекса «Broddson».
Тульское «Спецавтохозяйство» пополнило свой парк техники двумя новыми прицепами «Broddson», предназначенными для влажной уборки улиц от смета и пыли. Теперь в Туле восемь таких комплексов.
Прицепы снабжены двумя боковыми щетками, которые позволяют сгребать пыль и смет и направлять их непосредственно в самосвал, к которому монтируется устройство. Процесс уборки осуществляется с увлажнением территорий.
Новая техника будет работать на тульских улицах после того, как по ночам установится стабильная положительная температура.
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