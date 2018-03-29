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После публикации Myslo губернатор поручил наладить водоснабжение в щекинской деревне
Фото Алексея Пирязева.

После публикации Myslo губернатор поручил наладить водоснабжение в щекинской деревне

По поручению Алексея Дюмина ведется восстановление водоснабжения д. Сорочинка Щекинского района.

В начале марте текущего года в д. Сорочинка Щекинского района вышел из строя глубинный насос на скважине, в результате чего 77 частных домов остались без воды.

Администрация Щекинского района провела обследование участка и выявила неисправность глубинного насоса на скважине, который вскоре был заменен. После пуска системы водоснабжения обнаружен порыв участка водопроводной сети. В результате чего в 17 домах вода либо отсутствовала, либо подавалась с пониженным давлением.

Myslo 28 марта написал об этом здесь.

Как сообщила пресс-служба правительства Тульской области, 28 марта по поручению губернатора Тульской области Алексея Дюмина на место аварии выехали представители министерства строительства жилищно-коммунального хозяйства региона и Управления МЧС России по Тульской области.

В ходе обследования было установлено, что ресурсоснабжающая организация отсутствует. Сети водоснабжения никто не содержит, а услуга  жителями не оплачивается.

Администрацией района не были предприняты все возможные меры для устранения аварийной ситуации.

В настоящее время ситуация находится на контроле. Принимаются меры для устранения аварийной ситуации в кратчайшие сроки. С 29 марта администрацией Щекинского района обеспечен ежедневный подвоз воды жителям.

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 13:53 +2
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Люди
губернатор Тульской области Алексей Дюмин
Место
СорочинкаЩекинский районТульская область

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