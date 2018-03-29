После публикации Myslo губернатор поручил наладить водоснабжение в щекинской деревне
По поручению Алексея Дюмина ведется восстановление водоснабжения д. Сорочинка Щекинского района.
В начале марте текущего года в д. Сорочинка Щекинского района вышел из строя глубинный насос на скважине, в результате чего 77 частных домов остались без воды.
Администрация Щекинского района провела обследование участка и выявила неисправность глубинного насоса на скважине, который вскоре был заменен. После пуска системы водоснабжения обнаружен порыв участка водопроводной сети. В результате чего в 17 домах вода либо отсутствовала, либо подавалась с пониженным давлением.
Myslo 28 марта написал об этом здесь.
Как сообщила пресс-служба правительства Тульской области, 28 марта по поручению губернатора Тульской области Алексея Дюмина на место аварии выехали представители министерства строительства жилищно-коммунального хозяйства региона и Управления МЧС России по Тульской области.
В ходе обследования было установлено, что ресурсоснабжающая организация отсутствует. Сети водоснабжения никто не содержит, а услуга жителями не оплачивается.
Администрацией района не были предприняты все возможные меры для устранения аварийной ситуации.
В настоящее время ситуация находится на контроле. Принимаются меры для устранения аварийной ситуации в кратчайшие сроки. С 29 марта администрацией Щекинского района обеспечен ежедневный подвоз воды жителям.