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2 апреля на площади Ленина в Туле пройдет акция «Синий шар»

2 апреля на площади Ленина в Туле пройдет акция «Синий шар»

Она приурочена ко Всемирному дню информирования об аутизме. Акция продлится с 16.00 до 18.00.

Цель мероприятия — поддержка семей, воспитывающих детей с  расстройствами аутистического спектра и привлечение внимания общественности.

Акция проходит в Туле в пятый раз. В этом году в программе мероприятия:

  • раздача информационных буклетов,
  • синих шаров с символом аутизма,
  • уличный концерт тульских музыкантов.

В нем примут участие: дуэт «Наедине», детский ансамбль барабанщиц «Акцент» под руководством Гольтикова В. А., музыкальный коллектив «Звездный аккорд», клуб авторской песни «Бригантина», трио «Карусель» и музыкальная студия «Magic Solo».

Организатор: общественная организация «Маленькая страна — Мы есть!», объединяющая родителей, воспитывающих детей с расстройствами аутистического спектра.

 

Распространенность аутизма растет. По данным CDC, с таким диагнозом рождается каждый 68-й ребенок в мире. В связи с высокими темпами роста заболеваемостью аутизмом резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 2 апреля объявлено Всемирным днем распространения информации о проблеме аутизма.

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 14:00 +3
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