2 апреля на площади Ленина в Туле пройдет акция «Синий шар»

Она приурочена ко Всемирному дню информирования об аутизме. Акция продлится с 16.00 до 18.00.

Цель мероприятия — поддержка семей, воспитывающих детей с расстройствами аутистического спектра и привлечение внимания общественности.

Акция проходит в Туле в пятый раз. В этом году в программе мероприятия:

раздача информационных буклетов,

синих шаров с символом аутизма,

уличный концерт тульских музыкантов.

В нем примут участие: дуэт «Наедине», детский ансамбль барабанщиц «Акцент» под руководством Гольтикова В. А. , музыкальный коллектив «Звездный аккорд», клуб авторской песни «Бригантина», трио «Карусель» и музыкальная студия «Magic Solo».

Организатор: общественная организация «Маленькая страна — Мы есть!», объединяющая родителей, воспитывающих детей с расстройствами аутистического спектра.

Распространенность аутизма растет. По данным CDC, с таким диагнозом рождается каждый 68-й ребенок в мире. В связи с высокими темпами роста заболеваемостью аутизмом резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 2 апреля объявлено Всемирным днем распространения информации о проблеме аутизма.