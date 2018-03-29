Тульские конькобежцы стали чемпионами мира среди студентов
В Минске завершились соревнования IV Чемпионата мира по конькобежному спорту среди студентов. Они проходили в столице Беларуси с 21 по 25 марта.
Представители Тульской областной комплексной спортивной школы Олимпийского резерва Артем Золотарев и Данила Бобырь стали чемпионами мира по конькобежному спорту среди студентов.
Об этом сообщает Федерация конькобежного спорта Тульской области.
Сборной России, за которую выступали Золотарев и Бобырь, а также Виктор Лобас из Санкт-Петербурга, не оказалось равных в командном спринте.
Кроме того, Данила Бобырь завоевал бронзовую награду в забеге на 1000 метров. Всего медали оспаривали 114 спортсменов из 14 стран.
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