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Тульские конькобежцы стали чемпионами мира среди студентов

Тульские конькобежцы стали чемпионами мира среди студентов

В Минске завершились соревнования IV Чемпионата мира по конькобежному спорту среди студентов. Они проходили в столице Беларуси с 21 по 25 марта.

Представители Тульской областной комплексной спортивной школы Олимпийского резерва Артем Золотарев и Данила Бобырь стали чемпионами мира по конькобежному спорту среди студентов.

Об этом сообщает Федерация конькобежного спорта Тульской области.

Сборной России, за которую выступали Золотарев и Бобырь, а также Виктор Лобас из Санкт-Петербурга, не оказалось равных в командном спринте.

Кроме того, Данила Бобырь завоевал бронзовую награду в забеге на 1000 метров. Всего медали оспаривали 114 спортсменов из 14 стран.

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 13:17 +4
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