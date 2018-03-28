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В деревне под Тулой месяц нет воды: пенсионеры топят снег
Фото Алексея Пирязева.

В деревне под Тулой месяц нет воды: пенсионеры топят снег

«Засуха» в деревне наступила еще 5 марта. Но с тех пор никто из властей даже не при­ехал на место.

Старые коммуникации в деревне Сорочинка Щекинского района ломаются несколько раз в год, после последней аварии 17 домов остаются без воды уже больше трех недель. 

Людмила Петрова

– Воду отключили 5 марта. Сломался насос, его отремонтировали. Но вода идет только в ту часть деревни, которая расположена до пруда. Вся наша сторона сидит без воды. В администрации говорят, что не знают, в чем проблема. Жалобу на телефон губернатора обещают рассмотреть в течение 30 дней. А нам как жить? В моем доме вода идет тоненькой струйкой, почти капает. Но и это уже счастье. Кран открыт постоянно, чтобы хоть понемногу набрать воды и поделиться ею с соседями.

Кому-то воду привозят дети. А вот 90-летней Ираиде Ивановне Балакиной помочь некому. Единственные родственники живут в Туле, приезжают только раз в неделю. 

Ветеран вынуждена набирать воду в пятилитровые бутыли и волоком тащить их по снегу домой. 

 

Пенсионеры также топят снег. Набирают его в таз и греют на газовых плитах. От таких «благ цивилизации» становится жутко. 

 

Лидия Шейн

– Из одного таза со снегом получается 1,5 литра воды. Готовить на такой воде не будешь, а вот мыть посуду приходится. Я живу с детьми, они работают на ферме, рабочую одежду нужно стирать. Поэтому мы вычислили, что стиральной машинке нужно 60 литров, и заливаем её туда из ведра. А это тридцать тазов снега!

 

Нина Зайцева

– Нам в администрации говорят: «Ну налейте воды у соседки!» А как же это сделать, у нее ведь тоже нет. Что только нам не говорят по телефону, но приехать к нам никто не хочет.

Таисия Хрипунова

– Администрация к нам не заглядывает. А когда мы звоним, они отрицают проблему, говорят, что без воды 3-4 дома всего. Нам даже не привезли бочку с водой. Говорят, что на ремонт все равно уйдет больше недели, а там, глядишь, и труба оттает. Только с чего бы ей замерзнуть, если все зимы до этого всё было в порядке?

Градус возмущения в деревне уже достиг предела, но власти не реагируют.

Всё, что сейчас могут попавшие в беду пенсионеры, – это жаловаться по телефону. Ближайшая остановка общественного транспорта находится в семи километрах от Сорочинки. Добраться до нее старики всё равно не смогут.

Вот как комментируют ситуацию власти.  Зам. главы МО Щекинский район  Алексей Рыжков:

Алексей Рыжков, заместитель главы МО Щекинский район

–  В деревне Сорочинка 8 марта был заменен насос на артезианской скважине. По результатам проведенных работ водоснабжение в вышеуказанном населенном пункте было восстановлено и функционировало в рабочем режиме.

На сегодняшний день водоснабжение в деревне Сорочинка от дома №40 до дома №54 отсутствует. Администрацией ведется работа по выявлению утечки в водопроводной сети. По результатам обследования будет подготовлена сметная документация для устранения порыва на водонапорной сети в вышеуказанном населенном пункте. Мероприятия по восстановлению водоснабжения планируется завершить до 15 апреля.

P. S. На момент публикации материала вода полностью пропала во всех 17 домах.

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Деревня Сорочинка живет без воды, Фото: 1
Деревня Сорочинка живет без воды, Фото: 2
Деревня Сорочинка живет без воды, Фото: 3
Деревня Сорочинка живет без воды, Фото: 4
Деревня Сорочинка живет без воды, Фото: 5
Деревня Сорочинка живет без воды, Фото: 6
Деревня Сорочинка живет без воды, Фото: 7
Деревня Сорочинка живет без воды, Фото: 8
Деревня Сорочинка живет без воды, Фото: 9
Деревня Сорочинка живет без воды, Фото: 10
Деревня Сорочинка живет без воды, Фото: 11
Деревня Сорочинка живет без воды, Фото: 12
Деревня Сорочинка живет без воды, Фото: 13
Деревня Сорочинка живет без воды, Фото: 14
Деревня Сорочинка живет без воды, Фото: 15
Деревня Сорочинка живет без воды, Фото: 16
Деревня Сорочинка живет без воды, Фото: 17
Деревня Сорочинка живет без воды, Фото: 18
Деревня Сорочинка живет без воды, Фото: 19
Деревня Сорочинка живет без воды, Фото: 20
Деревня Сорочинка живет без воды, Фото: 21
Деревня Сорочинка живет без воды, Фото: 22
Деревня Сорочинка живет без воды, Фото: 23
Деревня Сорочинка живет без воды, Фото: 24
Деревня Сорочинка живет без воды, Фото: 25
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Автор: Оксана Грудинина, сегодня, в 18:12 +1
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Щекинский районТульская область

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