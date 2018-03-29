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В поселке Комарки полицейские нашли «резиновую квартиру»

В поселке Комарки полицейские нашли «резиновую квартиру»

По предварительным данным, 51-летний туляк зарегистрировал на своей жилплощади 20 мигрантов.

Участковые уполномоченные полиции в Туле выявили очередную «резиновую квартиру. По информации пресс-службы регионального УМВД, 51-летний житель областной столицы зарегистрировал в квартире на улице Комарской 20 иностранцев.

Места для проживания «гостям» предоставлены не были. Подозреваемый признался в нарушении закона. Сотрудники УМВД России по Туле проводят работу по выяснению всех деталей случившегося.

Фигуранту грозит уголовное преследование и наказание в виде штрафа на сумму до полумиллиона рублей, либо лишение свободы на срок до трёх лет.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 18:21 +1
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