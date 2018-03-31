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В Тульской области после ДТП восстановлено движение на железной дороге
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

В Тульской области после ДТП восстановлено движение на железной дороге

Пострадали в ДТП водитель и пассажир мусоровоза.

ДТП на 99-м км перегона железной дороги «Ханино-Сбродово» вблизи н.п. Своино Суворовского района произошло около 9 утра 31 марта. Мусоровоз «Камаз» выехал на закрытый переход и столкнулся с пригородным поездом, следовавшего по маршруту «Урванка-Черепеть».
 
Пострадали в ДТП водитель и пассажир мусоровоза.
 
В результате аварии поезд частично сошел с рельсов, из-за чего движение на участке железной дороге было затруднено. В ходе восстановительных работ железнодорожники вернули на рельсы колесную пару вагона рельсового автобуса, после чего состав был отбуксирован на ближайшую станцию. В 13:42, после завершения восстановительных работ участок был открыт для движения поездов в обоих направлениях. В результате поезд №318, сообщением Барановичи-Караганда, был задержан в пути на 2 часа 40 минут. Так как движение поездов на этом участке малоинтенсивное, на движение других поездов ситуация не повлияла. Диспетчерский аппарат проведет поезд по территории МЖД приоритетным графиком, чтобы сократить опоздание.
 
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тульской области, пропускная способность на данный момент на железной дороге полностью восстановлена.
Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 14:09 +2
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Тульская областьСуворовский район

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