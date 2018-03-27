новости
новости
Регистрация
Тулякам предлагают выкупить на аукционах имущество должников

Тулякам предлагают выкупить на аукционах имущество должников

Ближайшие торги пройдут в Рязани 10 и 24 апреля. Общая стоимость лотов превышает 30 млн рублей.

Судебные приставы в рамках исполнения исполнительных документов накладывают арест на имущество, принадлежащее должникам, а затем реализуют его на аукционах.

Управление ФССП России по Тульской области передает арестованное имущество на реализацию в Межрегиональное территориальное управление Росимущества в Тульской, Рязанской и Орловской областях.

Ближайшие аукционные торги  состоятся 10 апреля, в 10.00 по адресу: Рязань, ул. Дзержинского, д. 14-Б, кабинет 33. Среди лотов – автомобили, оборудование, сельхозтехника, недвижимость на общую сумму более 7 млн рублей. Кроме того, аукцион запланирован на 24 апреля, по тому же адресу.

На торги будет выставлено движимое заложенное имущество на сумму порядка 24 млн рублей – автомобили, оборудование, сельскохозяйственная техника, а также земельный участок стоимостью 1,1 млн рублей.

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:25 0
Другие статьи по темам
Событие
УФССП России по Тульской областисудебные приставыаукционпродажа имущества должников
Место
ТулаРязань

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Главный следователь области Александр Стариков проведёт приём граждан в Богородицке
Главный следователь области Александр Стариков проведёт приём граждан в Богородицке
60 лет вместе: В Туле чествовали юбиляров супружеской жизни
60 лет вместе: В Туле чествовали юбиляров супружеской жизни
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.