Тулякам предлагают выкупить на аукционах имущество должников

Ближайшие торги пройдут в Рязани 10 и 24 апреля. Общая стоимость лотов превышает 30 млн рублей.

Судебные приставы в рамках исполнения исполнительных документов накладывают арест на имущество, принадлежащее должникам, а затем реализуют его на аукционах.

Управление ФССП России по Тульской области передает арестованное имущество на реализацию в Межрегиональное территориальное управление Росимущества в Тульской, Рязанской и Орловской областях.

Ближайшие аукционные торги состоятся 10 апреля, в 10.00 по адресу: Рязань, ул. Дзержинского, д. 14-Б, кабинет 33. Среди лотов – автомобили, оборудование, сельхозтехника, недвижимость на общую сумму более 7 млн рублей. Кроме того, аукцион запланирован на 24 апреля, по тому же адресу.

На торги будет выставлено движимое заложенное имущество на сумму порядка 24 млн рублей – автомобили, оборудование, сельскохозяйственная техника, а также земельный участок стоимостью 1,1 млн рублей.