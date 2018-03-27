60 лет вместе: В Туле чествовали юбиляров супружеской жизни

Во Дворце бракосочетания города Тулы сотрудники отдела по регистрации заключения брака поздравили с 60-летним юбилеем супружеской жизни семью Карташевых — Юрия Васильевича и Лидию Ивановну.

У юбиляров большая и дружная семья — дочь, сын, четверо внучек, один внук, пять правнучек и правнук.

Юбиляры ведут активный образ жизни — катаются на лыжах, на велосипеде в парке, пользуются компьютером и ежегодно отдыхают на море.

Семье Карташевых вручили благодарственное письмо от имени губернатора Тульской области и подарок от правительства Тульской области «Летопись семьи».