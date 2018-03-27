новости
новости
Регистрация
Туляки благодарят Алексея Дюмина за подарки новорожденным

Туляки благодарят Алексея Дюмина за подарки новорожденным

Акция «Подарок новорожденному» стартовала в Тульской области 6 марта.

Жительница г. Донской Наталья Щукова родила дочь Злату 7 февраля. Когда после выписки Щуковы пришли в загс оформлять свидетельство о рождении ребенка, то были приятно удивлены: вместе с документом им вручили подарок от губернатора по случаю рождения ребенка. 

– Нам подарили одеяльце детское, одежду для новорожденных, подгузники, присыпку, крем, салфетки и многое другое. Мы заранее ничего не покупали, поэтому подарок ценный. Огромное спасибо Алексею Геннадьевичу! В нашей семье достаток не очень большой, да и детское пособие небольшое, поэтому подарок пришелся очень кстати! – отмечает Наталья Щукова. 

Напомним, акция «Подарок новорожденному» стартовала в Тульской области 6 марта. В тот день губернатор Алексей Дюмин в рамках посещения родильного дома №1 им. В. С. Гумилевской лично поздравил женщин и вручил им подарки.

 
 
– В этом году совместно с социальными партнерами мы проводим акцию «Подарок новорожденному». Все женщины области, которые станут мамами, получат набор самых необходимых на первое время вещей. Не будем забегать вперед, но мы сделаем всё возможное, чтобы продолжить эту акцию, – сказал губернатор.
 
Всего планируется вручить более 13 000 подарков.
Подарок вместе со свидетельством о рождении получат малыши, которые появились на свет в Тульской области.
В подарок входят предметы, необходимые в первые месяцы жизни новорожденных: комплект пеленок, боди, подгузники, специальный крем и присыпка, влажные салфетки и многое другое.
Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 17:46 0
Другие статьи по темам
Событие
подарок губернатора
Люди
Алексей Дюмин
Место
Тульская областьДонской
Прочее
день рождения

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Матч «Арсенал» - «Динамо» рассудит Владимир Москалев
Матч «Арсенал» - «Динамо» рассудит Владимир Москалев
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.