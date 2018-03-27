Туляки благодарят Алексея Дюмина за подарки новорожденным
Акция «Подарок новорожденному» стартовала в Тульской области 6 марта.
Жительница г. Донской Наталья Щукова родила дочь Злату 7 февраля. Когда после выписки Щуковы пришли в загс оформлять свидетельство о рождении ребенка, то были приятно удивлены: вместе с документом им вручили подарок от губернатора по случаю рождения ребенка.
– Нам подарили одеяльце детское, одежду для новорожденных, подгузники, присыпку, крем, салфетки и многое другое. Мы заранее ничего не покупали, поэтому подарок ценный. Огромное спасибо Алексею Геннадьевичу! В нашей семье достаток не очень большой, да и детское пособие небольшое, поэтому подарок пришелся очень кстати! – отмечает Наталья Щукова.
Напомним, акция «Подарок новорожденному» стартовала в Тульской области 6 марта. В тот день губернатор Алексей Дюмин в рамках посещения родильного дома №1 им. В. С. Гумилевской лично поздравил женщин и вручил им подарки.
Подарок вместе со свидетельством о рождении получат малыши, которые появились на свет в Тульской области.