Туляки благодарят Алексея Дюмина за подарки новорожденным

Жительница г. Донской Наталья Щукова родила дочь Злату 7 февраля. Когда после выписки Щуковы пришли в загс оформлять свидетельство о рождении ребенка, то были приятно удивлены: вместе с документом им вручили подарок от губернатора по случаю рождения ребенка.

– Нам подарили одеяльце детское, одежду для новорожденных, подгузники, присыпку, крем, салфетки и многое другое. Мы заранее ничего не покупали, поэтому подарок ценный. Огромное спасибо Алексею Геннадьевичу! В нашей семье достаток не очень большой, да и детское пособие небольшое, поэтому подарок пришелся очень кстати! – отмечает Наталья Щукова.

Напомним, акция «Подарок новорожденному» стартовала в Тульской области 6 марта. В тот день губернатор Алексей Дюмин в рамках посещения родильного дома №1 им. В. С. Гумилевской лично поздравил женщин и вручил им подарки.

– В этом году совместно с социальными партнерами мы проводим акцию «Подарок новорожденному». Все женщины области, которые станут мамами, получат набор самых необходимых на первое время вещей. Не будем забегать вперед, но мы сделаем всё возможное, чтобы продолжить эту акцию, – сказал губернатор.

Всего планируется вручить более 13 000 подарков.

Подарок вместе со свидетельством о рождении получат малыши, которые появились на свет в Тульской области.

В подарок входят предметы, необходимые в первые месяцы жизни новорожденных: комплект пеленок, боди, подгузники, специальный крем и присыпка, влажные салфетки и многое другое.